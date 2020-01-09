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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Newsweek выдвинул версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки

Newsweek выдвинул версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки
Фото: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Лайнер Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший 8 января крушение под Тегераном, был уничтожен иранскими системами ПВО, вероятно, случайно, утверждают источники, на которых ссылается американский журнал Newsweek.

"Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет журнал.

В миреВ Киеве заявили, что "Боинг" в Иране могли сбить российской ракетойЧитать подробнее

По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.

"Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, инцидент носил непредумышленный характер", - отмечает журнал.

Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.

В то же время в Центральном командовании Вооруженных сил США, Госдепе и Совете Безопасности США не стали комментировать изданию эту информацию.

Пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 из столицы Ирана в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - германии и Великобритании.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника 08 – 09 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Boeing-737 Украина Иран

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