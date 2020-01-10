США и НАТО договорились об участии альянса в коалиции против ИГ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы договорились об участии североатлантического альянса в возглавляемой Вашингтоном международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил американский госдепартамент.

"Помпео и Столтенберг осудили дестабилизирующие насильственные действия Ирана, и отметили, что по-прежнему привержены противодействию международному терроризму, в том числе посредством участия НАТО в глобальной коалиции по разгрому ИГ и учебных миссиях в Ираке и Афганистане", - говорится в распространенном Госдепом сообщении.

Как отмечается, Помпео "повторил призыв президента Трампа к более активному участию НАТО в ближневосточном урегулировании. Собеседники согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом, добавили в Госдепе.

В беседе также затрагивалась тема иранских ракетных ударов по американским военным базам в Ираке, и "угроз, которые Иран представляет для региона".