Поиск

Иран объявил об атаке на базу с американскими войсками

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Иран объявил о запуске десятков ракет класса "земля-земля" по военной базе в иракском Айн-аль-Асаде, где базируются американские войска, сообщило в среду агентство Associated Press.

Иранские государственные телеканалы называют операцию местью за убийство генерала Касема Сулеймани, убитого несколько дней назад ударом американской ракеты в аэропорту Багдада.

Операции дали имя "Мученик Сулеймани". Подробности о ракетном ударе должны поступить позднее. Пентагон пока не прокомментировал эту информацию и уверил, что президент США Дональд Трамп отслеживает обстановку в Ираке.

База в Айн аль-Асаде находится в регионе Анбар на западе Ирака. Это первая военная база, на которой обосновались американские силы во время вторжения в Ирак в 2003 году. Позднее ее использовали как форпост для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.

Ирак Иран Касем Сулеймани США

Новости по теме

Новости

Число жертв давки на прощании с Сулеймани увеличилось до 56 человек

Лидеров Турции и Ирана не уведомили заранее о визите Путина в Дамаск

Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Президент России прибыл из Дамаска в Стамбул

Что произошло за день: вторник, 7 января

НАТО выведет некоторое число военных из Ирака

Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

Помпео разъяснил, как Трамп принимал решение об операции в Багдаде

Посольство Таджикистана не подтвердило гибель своих граждан на пожаре в Раменском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');