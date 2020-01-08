Иран объявил об атаке на базу с американскими войсками

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Иран объявил о запуске десятков ракет класса "земля-земля" по военной базе в иракском Айн-аль-Асаде, где базируются американские войска, сообщило в среду агентство Associated Press.

Иранские государственные телеканалы называют операцию местью за убийство генерала Касема Сулеймани, убитого несколько дней назад ударом американской ракеты в аэропорту Багдада.

Операции дали имя "Мученик Сулеймани". Подробности о ракетном ударе должны поступить позднее. Пентагон пока не прокомментировал эту информацию и уверил, что президент США Дональд Трамп отслеживает обстановку в Ираке.

База в Айн аль-Асаде находится в регионе Анбар на западе Ирака. Это первая военная база, на которой обосновались американские силы во время вторжения в Ирак в 2003 году. Позднее ее использовали как форпост для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.