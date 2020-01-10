NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.

В пресс-службе компании сообщили, то инцидент произошел 10 января с рейсом без пассажиров №4 1801 Москва - Анталья. "При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, на борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в пятницу портал AirportHaber сообщил, что самолет NordWind был серьезно поврежден при посадке в Анталье - часть шасси пробила корпус.

Согласно AirportHaber, самолет A321-200 авиакомпании NordWind совершал рейс Москва - Анталья. Утром в пятницу он запросил экстренную посадку в Анталье после появления дыма.

На опубликованных AirportHaber фотографиях было видно, что нижняя часть лайнера помята, а в салоне самолета над шасси пробит пол.