Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.

В пресс-службе компании сообщили, то инцидент произошел 10 января с рейсом без пассажиров №4 1801 Москва - Анталья. "При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, на борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в пятницу портал AirportHaber сообщил, что самолет NordWind был серьезно поврежден при посадке в Анталье - часть шасси пробила корпус.

Согласно AirportHaber, самолет A321-200 авиакомпании NordWind совершал рейс Москва - Анталья. Утром в пятницу он запросил экстренную посадку в Анталье после появления дыма.

На опубликованных AirportHaber фотографиях было видно, что нижняя часть лайнера помята, а в салоне самолета над шасси пробит пол.

NordWind Турция Анталья

Новости по теме

Новости

Суд Швейцарии отклонил жалобу РФ на решение о выплате $82 млн украинским компаниям

Тысячи иракцев вышли на акции протеста с антиамериканскими лозунгами

Тысячи иракцев вышли на акции протеста с антиамериканскими лозунгами
Протесты в Абхазии

Президент Абхазии и оппозиция начали переговоры

Президент Абхазии и оппозиция начали переговоры

Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП

Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП

В Нью-Йорке пришлось вывести из эксплуатации 298 новых вагонов метро

Самолет NordWind получил серьезные повреждения при экстренной посадке в Анталье

Туроператоры раскритиковали запрет встречать туристов с табличками в аэропорту Стамбула

Цукерберг сделал прогноз о развитии общества в ближайшие десять лет

Цукерберг сделал прогноз о развитии общества в ближайшие десять лет
Протесты в Абхазии

Противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента Абхазии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');