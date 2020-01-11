Путин и Меркель обсудят "Северный поток-2", ближневосточный кризис и Украину

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Кремле обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международные проблемы.

Меркель в субботу по приглашению российского президента прибывает в Москву, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Там уточнили, что в ходе переговоров будут обсуждены "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуация в Сирии, Ливии, эскалация напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", а также проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

В преддверие визита в конце декабря прошлого года по инициативе Берлина Путин и Меркель поговорили по телефону. Стороны, в частности, обсудили ближневосточную проблематику и энергетическое сотрудничество.

"В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Затронута также ситуация в Сирии", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля по итогам разговора.

Кроме того, был подтвержден "настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2", отметили в пресс-службе.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме "всех установленных на всех установленных", - подчеркнули в Кремле.

Накануне приезда Меркель в Москву в кабинете министров ФРГ предположили, что одной из тем переговоров президента РФ и канцлера Германии может стать обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани и ответного обстрела Тегераном американских баз в Ираке.

Ряд экспертов считает, что тема Ближнего и Среднего Востока будет преобладать в ходе переговоров на встрече двух лидеров.

"Сирия будет всегда присутствовать в повестке (двусторонних) переговоров. Понятно, что Москва и Берлин подтвердят необходимость деэскалации конфликта вокруг Ирана и Ирака. Начинаются спекуляции вокруг крушения украинского самолета. Очевидно, что превалировать (на встрече Путина и Меркель) будет тема Ближнего и Среднего Востока", - считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Вместе с тем, иные политологи высказываются в пользу того, что главными темами общения Путина и Меркель будет все же энергетическое сотрудничество и украинская проблематика.

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар в интервью "Интерфаксу" выразил мнение, что визит Меркель в Россию подтвердит принципиальное неприятие Берлином санкций США и заинтересованность в реализации проекта "Северный поток - 2" в полном объеме.

Не так давно в отношениях двух стран возникла проблема, которая привела к взаимной высылке дипломатов из ФРГ и РФ.

Летом в Берлине произошло убийство участника вооруженного конфликта в Чечне Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в центре города по дороге в мечеть, и по подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждали, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия направила запрос о правовой помощи в расследовании убийства Хангошвили уже после того, как были высланы российские дипломаты.

Путин 9 декабря в Париже по итогам саммита в "нормандском формате" на пресс-конференции - в ней, в том числе, участвовала и Меркель, - заявил журналистам по поводу Хангошвили, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы".

"К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", - сказал тогда российский президент.

В прошлом году Путин и Меркель встречались всего дважды - в конце июля на полях саммите G20 в Осаке и в начале декабря в Париже, где и состоялся саммит.

С визитом в Россию канцлер Германии не приезжала более 1,5 лет, в последний раз это было в мае 2018 года в Сочи.

Переговоры с Путиным - единственный пункт в программе нынешнего рабочего визита канцлера ФРГ в Москву. Встреча начнется после 14.00 мск.