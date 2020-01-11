Западные члены Совета Безопасности ООН остались недовольны принятой резолюцией о продлении гумпомощи Сирии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Западные члены Совета Безопасности ООН остались недовольны компромиссной резолюцией о продлении на полгода трансграничной гумпомощи Сирии и обвинили Россию в политизации гуманитарной темы.

В пятницу вечером по времени Нью-Йорка после многочисленных консультаций члены Совета Безопасности пришли к общему решению и приняли предложенную Бельгией и Германией резолюцию о продлении мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам до 10 июля 2020 года. По истечении данного срока будет проведена оценка ситуации на земле. Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться только через два пункта пропуска на границе с Турцией, два других на границе с Иорданией и Ираком были исключены.

Четыре страны - постоянных члена СБ ООН - Россия, Китай, США и Великобритания - воздержались при голосовании.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что Россия была рада, что "в итоге здравый смысл восторжествовал, и члены Совета приняли резолюцию, которая действительно важна для нуждающегося населения, в частности в Идлибе".

По его словам, не все в принятой резолюции полностью устраивает Россию. "Но в качестве компромисса мы воздержались, чтобы резолюция прошла", - сказал он.

"Сколько мы ни говорим о том, что гуманитарное содействие должно оставаться за рамками политических баталий, мы все равно продолжаем вокруг гуманитарного содействия политические игры, причем весьма опасные и циничные, поскольку "фигурами размена" фактически выступали жители Идлиба. Ведь в погоне за политическими целями наши коллеги, получается, рисковали именно их интересами", - заявил Небензя.

В свою очередь постпреды Великобритании и США при ООН Карен Пирс и Келли Крафт обвинили Россию в политизации гуманитарной темы.

"Великобритания воздержалась при голосовании, так как данная резолюция сокращает предоставление помощи населению Сирии и ставит под угрозу их жизни. Сирийский народ уже пережил много печальных дней с 2011 года, но этот день потенциально один из самых печальных, поскольку впервые член Совета (Россия - ИФ) решил играть в политику, когда речь шла о предоставлении гумпомощи", - заявила Пирс по итогам голосования.

По ее словам, "исключение любого КПП на северо-востоке Сирии достойно глубокого сожаления".

"Мы разочарованы, что из-за решения России у Совета Безопасности не осталось иного выбора, кроме как утвердить резолюцию, которая не соответствует гуманитарным потребностям сирийского народа. На самом деле это чудовищно неадекватный ответ на ситуацию на местах", - подчеркнула Пирс.

С ней согласилась Крафт, которая заявила, что США воздержались только по одной причине - после месяцев переговоров данная резолюция "была единственным путем продолжить доставлять хоть какую-то помощь сирийскому народу".

"То, что мы увидели сегодня со стороны РФ - вызывает шок. Только из-за решения РФ жизнь более чем одного миллиона сирийцев подвергается риску. У нас не было другого выбора.

Мы глубоко разочарованы непримиримостью наших российских коллег", - отметила Крафт.

Она также сообщила, что "США не желают играть в политику, когда речь идет о ни в чем не повинных сирийцах".

"Это удар по авторитету Совбеза. Через полгода мы вновь окажемся в этой ситуации, и Россия опять возьмет в заложники Совет. Россия опять будет пытаться подрывать принципы гуманитарной работы", - заключила она.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что за данное решение Совета "пришлось заплатить очень большую цену".

"Завтра утром 1,4 млн людей на северо-востоке Сирии проснутся, не зная, смогут ли они получать медицинскую помощь, в которой нуждаются", - сказал он.

Хойсген попросил Россию "сделать все для того, чтобы сирийцы смогли получить всю необходимую помощь".

Отвечая на слова своих западных коллег в зале Совета, Небензя напомнил им, что трансграничный переход на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" не используется с октября 2019 года, а погранпереход из Иордании "Аль-Рамата" - с лета 2018 года.

"А на северо-восток Сирии идут поставки гуманитарных грузов через территории, подконтрольные правительству. Этот факт отражен в докладе Генерального секретаря ООН S/2019/949. Об этом, правда, предпочитают умалчивать", - отметил российский постпред.

Он подчеркнул, что "это не задача России искать устойчивые пути доставки помощи населению Сирии, это задача ООН в координации с сирийскими властям".

"И они должны, именно должны, в соответствии с руководящими принципами гуманитарной деятельности делать это во взаимодействии с сирийскими властями - по их просьбе и с их согласия. И им придется это делать", - заключил Небензя.

Российский постпред выразил надежду, что летом, когда зайдет речь о дальнейшем продлении механизма "удастся переломить эту тенденцию", иначе члены Совета "столкнутся с тем же набором трудностей при повторном рассмотрении".

"Решение этой задачи заключается в неизбежном возвращении к оказанию гуманитарной помощи на основании руководящих принципов, то есть по согласованию с правительством принимающей стороны", - подчеркнул Небензя.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией в Сирии.