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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Умер султан Омана, правивший полвека

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Как отмечает агентство Associated Press, в последнее время у султана были проблемы со здоровьем, в декабре он проходил обследование в Бельгии. В стране объявлен трехдневный траур, похороны бен Саида запланированы на субботу.

По данным агентства, у бен Саида не осталось потомства и он не назначал преемника. Королевской семье предстоит принять решение, кто возглавит султанат.

Султан бен Саид пришел к власти в 1970 году в результате переворота, когда был свергнут его отец Саид бен Таймур аль-Саид. При нем произошло объединение имамата Оман и султаната Маскат. Он провел масштабные реформы и изменил облик страны. В частности, появились новые дороги, международный аэропорт, современная жилая застройка, супермаркеты и банки, были созданы условия для бесплатного образования и оказания медицинской помощи.

Оман Кабус бен Саид

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