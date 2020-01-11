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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Новым султаном Омана стал бывший министр культуры страны

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новым султаном Омана после смерти прежнего правителя страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает в субботу телеканал "Аль-Джазира".

Хайсам бен Тарек Аль Саид прежде занимал должность министра культуры Омана. Он принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.

О смерти прежнего султана Омана Кабуса бен Саида стало известно в ночь на субботу. Ему было 79 лет. По некоторым данным, он страдал от рака. В декабре султан был в Бельгии, где проходил медицинский осмотр. В Омане в связи с его смертью объявлен трехдневный траур.

Кабус бен Саид стал султаном в 1970 году, к власти он пришел в результате бескровного дворцового переворота.

У султана не было наследников, нового правителя избирал совет правящей семьи, в который входит порядка 50 членов.

Султан занимает в Омане должности премьер-министра, командующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и иностранных дел.

Оман Хайсам бен Тарек Аль Саид Кабус бен Саид

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