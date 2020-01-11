Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента Украины сообщила после телефонного разговора Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, что французский лидер принял приглашение главы украинского государства посетить Киев.

Как рассказала в субботу пресс-служба президента Украины, главы государств также договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" самолета, который разбился 8 января в Иране.

Отмечается, что Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.

Также Зеленский и Макрон обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в "нормандском формате" в декабре прошлого года в Париже.