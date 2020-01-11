Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента Украины сообщила после телефонного разговора Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, что французский лидер принял приглашение главы украинского государства посетить Киев.

Как рассказала в субботу пресс-служба президента Украины, главы государств также договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" самолета, который разбился 8 января в Иране.

Отмечается, что Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.

Также Зеленский и Макрон обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в "нормандском формате" в декабре прошлого года в Париже.

Украина Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон

Новости
Протесты в Абхазии

В Абхазии завели дело о массовых беспорядках

В Абхазии завели дело о массовых беспорядках
Крушение украинского самолета в Иране

В "МАУ" объяснили, что не отложили рейс из Ирана из-за отсутствия информации об угрозе

Крушение украинского самолета в Иране

Оператор сбил украинский самолет в Тегеране, приняв его за ракету

Оператор сбил украинский самолет в Тегеране, приняв его за ракету

Во время российских учений в Казахстане обломки ракеты упали за пределами полигона

Крушение украинского самолета в Иране

Косачев счел показательными работу разведок после трагедии в Тегеране и их молчание о MH17

Крушение украинского самолета в Иране

Киев отправил в Тегеран ДНК-образцы родных погибших в авиакатастрофе

Крушение украинского самолета в Иране

Зеленский потребовал от Ирана наказать виновных в крушении украинского самолета

Зеленский потребовал от Ирана наказать виновных в крушении украинского самолета

Новым султаном Омана стал бывший министр культуры страны

Умер султан Омана, правивший полвека

Что случилось этой ночью: суббота, 11 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');