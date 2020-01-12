Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

В Иране на несколько часов задержали британского посла

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники иранских сил безопасности несколько часов удерживали под стражей британского посла в Тегеране Роберта Макэра, сообщают в субботу британские СМИ.

Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

Ранее западные СМИ сообщили, что в иранской столице прошли многотысячные акции протеста против властей Ирана. Демонстранты выражали недовольство тем, что ранее Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт.

Иран Великобритания

Новости

Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет

Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет
Крушение украинского самолета в Иране

Украина и Иран договорились о начале совместной расшифровки черных ящиков

Следы пыток обнаружены у заключенных украинской колонии

Крушение украинского самолета в Иране

Рухани позвонил Зеленскому и пообещал наказать виновных в авиакатастрофе

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула
Крушение украинского самолета в Иране

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят на родину 20-21 января

Протесты в Абхазии

В Абхазии завели дело о массовых беспорядках

В Абхазии завели дело о массовых беспорядках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');