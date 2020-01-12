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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Ливийская армия обвинила силы правительства в нарушении перемирия

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Командующий западным округом Ливийской национальной армии Мабрук аль-Газави обвинил силы Правительства национального согласия Ливии в нарушении перемирия, которое вступило в силу в полночь, сообщает новостное издание Afrigatenews.

"Эти формирования нарушили перемирие на нескольких направлениях со всеми видами оружия, в том числе артиллерию. Мы по-прежнему привержены указаниям, выданным нам до полуночи, ожидаем новых инструкций".

В Ливийской национальной армии Халифы Хафтара объявили о введении режима прекращения огня, которое вступило в полночь. При этом в ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий.

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