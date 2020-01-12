Великобритания, ФРГ и Франция подтвердили свою приверженность СВПД

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили об общей заинтересованности сохранить режим ядерного нераспространения и следить за тем, чтобы Иран никогда не создал ядерное оружие.

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) играет в этом ключевую роль", - говорится в совместном заявлении глав государств и правительств "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции, - распространенном в воскресенье Елисейским дворцом.

В нем стороны недвусмысленно выразили свои сожаление и обеспокоенность после решения США выйти из СВПД и возобновить санкции против Ирана. Руководители трех стран подчеркнули, что, несмотря на все более сложные обстоятельства, они упорно трудились над сохранением этого соглашения.

"Все остающиеся в СВПД стороны - Франция, Соединенное Королевство, Германия, Россия, Китай и Иран вместе с Европейским союзом в качестве координатора подтвердили свою неизменную решимость сохранять СВПД", - сказано в документе.

По мнению "евротройки", важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств в соответствии с соглашением.

"Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность в связи с действиями, предпринятыми Ираном в нарушение его обязательств с июля 2019 года. Эти действия должны быть отменены. Мы оставляем за собой право использовать все положения СВПД для его сохранения и решать в его рамках вопросы, связанные с выполнением Ираном своих обязательств по СВПД", - указывается в совместном заявлении.

В нем также говорится, что стороны будут должны "определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана".

Согласно заявлению трех лидеров, недавние события "высветили дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, через Корпус стражей исламской революции (КСИР) и сил "Кудс"".

"Наша приверженность безопасности наших союзников и партнеров в регионе неизменна. Мы должны ответить дипломатично и содержательно на общую обеспокоенность по поводу дестабилизирующей региональной деятельности Ирана, в том числе связанной с его ракетными программами. Мы подтверждаем нашу готовность продолжать выполнять наши обязательства по деэскалации и стабильности в регионе", - заверили руководители Великобритании, Германии и Франции.

Они приняли к сведению заявление Ирана о причинах крушения украинского пассажирского лайнера рейса PS752.

"Сегодня наше послание ясно: мы остаемся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все несовместимые с этим соглашением меры; мы призываем Иран воздерживаться от любых новых насильственных действий или (ядерного - ИФ) распространения; и мы остаемся готовы начать диалог с Ираном на такой основе, чтобы сохранить стабильность в регионе", - заявили лидеры Великобритании, Германии и Франции.

Иранская "ядерная сделка"

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД, после которого иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.