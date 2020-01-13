Жителей Филиппин предупредили об угрозе извержения вулкана в ближайшие дни
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вулкан Таал, расположенный на Филиппинах в 70 км от Манилы, начал извергать лаву, сообщает "Би-би-си".
Местные власти предупреждают, что разрушительное извержение может произойти в течение ближайших дней, а возможно, даже часов. Уровень угрозы повышен с 3 до 4 (5 - максимальный уровень).
Помимо самого извержения также опасность несет так называемое вулканическое цунами, которое вызывают падающие обломки, поднимающие уровень воды и создающие мощные волны.
Накануне из-за выброшенного вулканом пепла из близлежащих районов были эвакуированы 8 тыс. человек.
Таал - второй по активности вулкан Филиппин. Он расположен на острове посреди острова и является одним из самых маленьких в мире. При этом за последние 450 лет он извергался по меньшей мере 34 раза.
В опасной зоне радиусом 14 км проживают около 450 тысяч человек.
A time-lapse video of Taal Volcano, located in Batangas province, taken on 12 January when volcanic activity intensified and generated a tall steam-laden column of up to 15 km with volcanic lightning and wet ashfall that reached Metro Manila. (Video credit: I. Brinas-Pamintuan) pic.twitter.com/W5zTt6YOwG— OCHA Philippines (@OCHAPhilippines) January 13, 2020