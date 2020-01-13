Жителей Филиппин предупредили об угрозе извержения вулкана в ближайшие дни

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вулкан Таал, расположенный на Филиппинах в 70 км от Манилы, начал извергать лаву, сообщает "Би-би-си".

Местные власти предупреждают, что разрушительное извержение может произойти в течение ближайших дней, а возможно, даже часов. Уровень угрозы повышен с 3 до 4 (5 - максимальный уровень).

Помимо самого извержения также опасность несет так называемое вулканическое цунами, которое вызывают падающие обломки, поднимающие уровень воды и создающие мощные волны.

Накануне из-за выброшенного вулканом пепла из близлежащих районов были эвакуированы 8 тыс. человек.

Таал - второй по активности вулкан Филиппин. Он расположен на острове посреди острова и является одним из самых маленьких в мире. При этом за последние 450 лет он извергался по меньшей мере 34 раза.

В опасной зоне радиусом 14 км проживают около 450 тысяч человек.