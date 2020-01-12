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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Тысячи филиппинцев эвакуировали из-за выброса пепла вулканом близ Манилы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более двух тысяч жителей филиппинской столицы Манилы эвакуировали после мощного выброса столба пепла действующим вулканом Таал, передают в воскресенье западные СМИ.

Высота столба пепла составила примерно 1 км, также неподалеку от вулкана ощущались вулканические колебания.

Эвакуация рассматривается как мера предосторожности, поскольку местные сейсмологи зафиксировали движение магмы к кратеру вулкана.

Таал расположен в 65 км от Манилы.

Филиппины Манила Таал

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