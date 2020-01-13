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Парламент Абхазии внес на рассмотрение заявление президента Хаджимбы об отставке

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии внес на рассмотрение заявление президента республики Рауля Хаджимбы об отставке, передал корреспондент "Интерфакса".

Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики 12 января под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года.

В заявлении о своей отставке, направленном в парламент Абхазии, Хаджимба подчеркнул, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности в стране".

Абхазия Рауль Хаджимба

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