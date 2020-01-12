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Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии

Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии
Рауль Хаджимба
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал заявление об отставке.

"Да, я ушел", - заявил Хаджимба вечером 12 января "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

Между тем, председатель оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба сообщил "Интерфаксу", что согласно Конституции Абхазии, в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности главы республики должен исполнять премьер-министр. Должность премьера Абхазии сейчас занимает Валерий Бганба.

Сторонники оппозиции восприняли новость аплодисментами и стали поздравлять друг друга с победой.

Ранее в воскресенье ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему.

После этого Рауль Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.

Однако вечером 12 января в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Сообщалось, что у него запланирована встреча с Раулем Хаджимбой.

Хроника 09 – 12 января 2020 годаПротесты в Абхазии
Абхазия Рауль Хаджимба

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