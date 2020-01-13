Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первая землеподобная экзопланета телескопа TESS, два штамма вируса ВИЧ у одного пациента и еще одно подтверждение связи бессонной ночи с болезнью Альцгеймера

Фото: Reuters

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Samsung разработала приложение для смартфонов и планшетов, которое превращает их в виртуальную клавиатуру. Пользователь может набирать текст привычным образом, нажимая пальцами на соответствующие клавишам области, а камера устройства считывает эти движения и превращает их в символы. Пока программа является прототипом, но планируется развивать проект.

- Новое исследование подтвердило, что даже одной ночи без сна достаточно, чтобы в крови человека выросло количество тау-белка — маркера болезни Альцгеймера. Эта болезнь связана с накоплением в головном мозге двух типов агрегатов - бета-амилоида и тау-белка. В этом исследовании ученые обнаружили достоверные отличия только для тау-белка, но не для бета-амилоида. Обычно за время сна их концентрация в крови изменяется.

- Американские врачи описали случай пациента, который после пересадки почки по меньшей мере на неделю стал хозяином для двух штаммов вируса ВИЧ, то есть донора и реципиента. У 61-летнего ВИЧ-положительного мужчины оба вируса заразили один и тот же тип клеток. К счастью, оба штамма были чувствительны к антиретровирусной терапии. Через девять дней донорский вирус из анализов исчез, но собственный вирус реципиента остался.

- Космический телескоп TESS открыл свою первую землеподобную экзопланету, которая находится в "зоне обитаемости". Небесное тело имеет индекс TOI 700d. Это одна из трех планет в системе, которая находится на дистанции около 100 световых лет от Солнца. Астрономам предстоит определить состав и структуру атмосферы планеты, чтобы выяснить, пригодна ли она для жизни.

- N+1 рассказал о том, как устроен механизм, мешающий нам стать лучше начиная прямо с 1 января, а также о том, можно ли его обмануть.

- Автор сайта "Помпеи: шаг за шагом" Юлли Улетова подробно рассказала о четырехметровой эпитафии на могиле безымянного помпейца, найденной в прошлом году. Благодаря этой надписи можно узнать множество новых подробностей о событиях, происходивших в городе накануне его гибели, а также убедиться в наших прежних представлениях относительно ряда исторических подробностей, касавшихся Помпей и самого Рима.