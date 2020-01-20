Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Графен с куриным пометом, спокойствие в мозге мыши с токсоплазмой и вредны ли наушники-затычки

Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые выяснили, что большинство женщин в течение пяти лет после сделанного аборта не жалеют о своем решении. Самой распространенной эмоцией у женщин после процедуры было облегчение, хотя со временем интенсивность каких-либо эмоций значительно снизилась.

- Ученые подвергли зараженных токсоплазмой мышей разным поведенческим тестам и выяснили, что паразит изменяет поведение животных не избирательно, а в целом снижает их уровень тревожности. Чем больше паразитов в мозге мыши, тем больше ее клетки выделяют провоспалительных белков. Вероятно, именно они и изменяют поведение животного. Они же могут и определять, как заражение токсоплазмой повлияет на здоровье человека.

- Наблюдения за 11 тысячами человек показали, что у людей с высокими баллами по шкале выгорания на 20 процентов выше риск развития мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий - наиболее распространенной среди сердечных аритмий. С чем связан этот эффект, пока неясно: депрессия и здоровье сердечно-сосудистой системы здесь ни при чем, зато, возможно, роль посредников играют стресс и воспаление.

- Химики решили раз и навсегда доказать абсурдность непрекращающихся попыток улучшить свойства графена и добавили в процессе создания вещества птичье гуано - частично разложившийся естественным образом помет. Однако, оказалось, что такая модификация тоже улучшает свойства вещества. Использование в качестве электрода улучшенного гуано графена более эффективно, чем применение чистого углерода или полученного аналогичным методом графена, но не обработанного гуано.

- В материале N+1 рассказывается, почему люди любят разделять городское (и не только) пространство заборами и чем русский забор отличается от американского.

- Многие любители портативного аудио слушают музыку через наушники-затычки, которые плотно вставляются прямо в ушные каналы. Насколько это безопасно? Верны ли слухи о том, что воспаления уха — отиты — чаще встречаются именно у любителей слушать музыку через такие наушники? Сайт N+1 разбирался, какие потенциальные угрозы для здоровья могут представлять собой эти устройства.

- Хотя вокруг ложных воспоминаний построены многие научно-фантастические сюжеты, они на самом деле довольно обыденная вещь. В этом материале рассказывается о том, как рождаются и функционируют ложные воспоминания и о том, для чего они нужны.