Букингемский дворец опубликовал заявление по поводу будущего принца Гарри

Принц Гарри и его жена Меган Маркл Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Британская королевская семья озвучила официальную позицию по поводу намерения внука Елизаветы II принца Гарри и его жены герцогини Сассекской отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.

Как следует из заявления королевы, и она, и семья поддерживают решение принца Гарри и Меган Маркл строить жизнь самостоятельно, хотя и предпочли бы, чтобы те оставались при дворе и выполняли свои обязанности.

Между тем, говорится в заявлении, герцог и герцогиня Сассекские дали понять, что они не намерены зависеть от государственного финансирования. Как ожидается, в будущем предстоит переходный период, во время которого принц и его жена будут делить свое время между Великобританией и Канадой.

Королева также подчеркивает, что остаются некоторые нерешенные вопросы и она поручила прийти к окончательному решению в ближайшие дни.

В понедельник, 13 января, в Сандрингемском дворце прошла встреча по поводу будущего принца Гарри, в котором приняли участие Елизавета II, принц Чарльз, его сыновья принц Уильям и принц Гарри, а также жена последнего Меган Маркл, которая сейчас находится в Канаде и должна была присоединиться к беседе по телефону.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили, что планируют разделять свое время между Великобританией и Северной Америкой, а также что будут зарабатывать самостоятельно.

Анализирующие ситуацию британские СМИ отмечают, что самым сложным будет вопрос финансов. Журналисты отмечают, что намерение супругов жить в Северной Америке неминуемо повлечет вопросы налогового характера. Кроме того, сообщается, что Букингемский дворец, скорее всего, захочет подписать соглашение, чтобы не дать принцу Гарри и его жене монетизировать их статус членов королевской семьи. СМИ уже обсуждают, что Сассекские несколько месяцев назад зарегистрировали торговую марку Sussex Royal.