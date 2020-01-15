Меган Маркл впервые вышла в свет после решения отказаться от королевских привилегий

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Герцогиня Сассекская Меган во вторник впервые вышла в свет после того, как она и ее супруг принц Гарри объявили о решении отказаться от королевских привилегий, сообщает The Telegraph.

Меган Маркл посетила в Ванкувере женский кризисный центр. Фотография герцогини с сотрудниками центра была опубликована на его страничке в фейсбуке.

По данным издания, этот визит подогревает слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские могут перебраться в Канаду.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении самостоятельно зарабатывать и жить на два дома: в Великобритании и Северной Америке. Британская королевская семья в своем официальном заявлении одобрила эти планы, подчеркнув, что остаются нерешенные вопросы.