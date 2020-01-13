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В полиции Тегерана опровергли сообщения о стрельбе по протестующим

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими заявил, что полицейские не открывали огонь по участникам акций протеста, сообщает агентство Associated Press.

"Полиция относилась к людям, которые собрались (на улицах - ИФ), с терпением и терпимостью", - сказал Рахими. По его словам, полицейские проявляли сдержанность.

Между тем ранее ряд западных СМИ опубликовал видеозаписи с протестов на минувших выходных, на которых слышна стрельба.

Протесты продолжаются с субботы. Изначально жители Ирана вышли на акцию около университета Амира Кабира в Тегеране в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета. Однако позже в стране начались митинги, участники которых требовали привлечь виновных к ответственности.

8 января Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Крушение украинского самолета в Иране

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Иран

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