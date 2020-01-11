Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Зеленский потребовал от Ирана наказать виновных в крушении украинского самолета

Зеленский потребовал от Ирана наказать виновных в крушении украинского самолета
Место крушения пассажирского лайнера в Тегеране
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после признания иранскими военными вины за сбитый украинский самолет ожидает от Ирана полного признания своей вины и доведения расследования до конца.

"Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины", - написал он в субботу в фейсбуке.

В миреИранские военные признали, что по ошибке сбили украинский лайнерИранские военные признали, что по ошибке сбили украинский лайнерЧитать подробнее

Зеленский отметил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий, - подчеркнул он. - Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости".

Ранее в субботу Иран признал, что сбил украинский самолет.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Крушение украинского самолета в Иране

10
Хроника 08 – 11 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина Владимир Зеленский Boeing-737

Новости по теме

Новости

Новым султаном Омана стал бывший министр культуры страны

Умер султан Омана, правивший полвека

Что случилось этой ночью: суббота, 11 января

Иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский лайнер

Иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский лайнер

Помпео оценил перспективы работы нового посла США в России

СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

Власти Абхазии будут стабилизировать обстановку после встречи с Нургалиевым

Хаджимба опротестует отмену результатов выборов президента Абхазии

ВМС США огласили свою версию сближения с российским кораблем в Аравийском море

Суд отменил итоги выборов президента Абхазии

Суд отменил итоги выборов президента Абхазии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');