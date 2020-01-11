Зеленский потребовал от Ирана наказать виновных в крушении украинского самолета

Место крушения пассажирского лайнера в Тегеране Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после признания иранскими военными вины за сбитый украинский самолет ожидает от Ирана полного признания своей вины и доведения расследования до конца.

"Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины", - написал он в субботу в фейсбуке.

Зеленский отметил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий, - подчеркнул он. - Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости".

Ранее в субботу Иран признал, что сбил украинский самолет.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.