США исключили ядерные бомбы из арсенала стратегических бомбардировщиков B-52H

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress более не подлежат оснащению ядерными авиабомбами, говорится в новой инструкции ВВС США.

Единственное ядерное оружие, которое этим самолетам разрешается нести в случае необходимости, - это крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1, указывается в инструкции ВВС 91-111 под названием "Правила безопасности для стратегических бомбардировщиков США". В перспективе ее предполагается заменить новой крылатой ракетой, выполненной с использованием технологии стелс, которая в настоящее время разрабатывается в рамках программы Long Stand Off Off, или LSRO.

"Исключаются (ядерные авиабомбы) B61-7 и B83-1 из разрешенной комплектации вооружений B-52H", - отмечается в документе. Между тем эти авиабомбы остаются на вооружении тяжелых малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit.

Как следует из открытых материалов ВВС США, решение о снятии ядерных авиабомб с вооружения B-52H продиктовано их растущей уязвимостью на фоне постоянно улучшающихся современных систем противовоздушной обороны. Даже в неядерном оснащении B-52H в большей степени являются лишь стартовой площадкой для запуска крылатых ракет большой дальности за пределами зоны действия ПВО противника.

В настоящее время ВВС США располагают 46 (из 76) стратегическими бомбардировщиками B-52H, способными нести ядерное оружие, а также 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, которые могут оснащаться ядерными авиабомбами.

Предполагается, что B-52H будут оставаться на вооружении ВВС США вплоть до 2050 года. Постепенно их будут заменять создаваемыми в настоящее время новейшими стратегическими бомбардировщиками-невидимками B-21 Raider.