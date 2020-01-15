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Палата представителей представит новые свидетельства давления Трампа на Зеленского

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Демократы Палаты представителей во вторник сообщили о новых документах, касающиеся расследования отношений президента Дональда Трампа с Украиной, сообщают американские СМИ.

Палата представителей надеется включить их в протокол к началу процесса об импичменте в Сенате.

Часть этой информации засекречена с целью защиты личной конфиденциальной информации. В частности, она включает текст письма личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скриншот письма был предоставлен соратником Джулиани - Львом Парнасом - Комитету по разведке Палаты представителей.

"Эти документы, а также те, которые недавно были обнародованы в соответствии с законом о свободе информации, демонстрируют, что существует больше доказательств, имеющих отношение к планам президента в отношении Украины, но они были скрыты самим президентом", - заявил председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Он отметил: "Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его соратники оказывали давление на украинских чиновников, чтобы те объявили о расследовании, которое принесет президенту политическую выгоду. Не может быть полного и справедливого судебного разбирательства в Сенате без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу".

Палата, как ожидается, проголосует в среду за передачу документов об импичменте Трампа Сенату для судебного разбирательства.

Члены сената США, смогут приступить к проведению слушаний по вопросу об импичменте, вероятно, 21 января, сообщил спикер сената Митч Макконнелл.

"Палата представителей, вероятно, наконец-то, в среду передаст нам дело (об импичменте - ИФ)", - заявил он журналистам. По словам Макконнелла, это позволит сенаторам начать подготовку к слушаниям, после чего "в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела".

США Дональд Трамп Украина

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