Что случилось этой ночью: среда, 15 января

Взрыв на нефтехимическом заводе в Каталонии, обстрел военной базы в Ираке, воздушная атака сирийской авиабазы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сирийская авиабаза подверглась нападению с воздуха, в результате чего в районе базы были сбиты ракеты и беспилотники. Четыре ракеты достигли цели. По данным военного источника, атаку совершили ВС Израиля.

- На нефтехимическом заводе в Испании произошел мощный взрыв. В результате пострадали минимум четыре человека.

- СМИ сообщили о ракетном обстреле военной базы Таджи в Ираке. На этой базе, в частности, размещены американские военнослужащие. О пострадавших не сообщается.

- Потолок обрушился после взрыва газа в жилом доме в Уфе. Три человека пострадали; два человека госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Причинами взрыва газа могли стать человеческий фактор и техническая неисправность.

- Палата представителей представит новые свидетельства давления Трампа на Зеленского. Часть информации засекречена с целью защиты личной конфиденциальной информации. В частности, она включает текст письма личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - президенту Украины Владимиру Зеленскому.