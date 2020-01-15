Путин призвал 5 ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пять ядерных держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН - должны начать работу по устранению угрозы глобальной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию в среду.

По словам российского лидера, эти страны должны "выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений".

Он подчеркнул, что Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. "Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", - отметил Путин.