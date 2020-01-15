Украина пока не получила ответа на запрос о доступе к "черным ящикам" сбитого "Боинга"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Украинская сторона направила второй запрос о международно-правовой помощи в Иран с просьбой получить доступ к "черным ящикам" сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета и о возможности украинских экспертов участвовать в их расшифровке, но пока не получила ответа, сообщила начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полина Чиж.

В среду на заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне она отметила, что после прозвучавшей информации от иранской стороны о том, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране, Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им.Сикорского.

"15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал "черные ящики" и вернулся обратно на Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь", - указала Чиж.

Представитель Офиса генпрокурора отметила, что утром 14 января была получена информация, что иранская сторона якобы не передает "черные ящики".

"Эта информация не может быть сейчас ни подтверждена, ни опровергнута, потому что мы обращаемся к представителям Ирана. Они сейчас говорят, что их эксперт, как было обещано, сегодня, 15 января не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому вчера нами было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности расшифровки "черных ящиков" нашими экспертам. Ответ пока не получен", - сказала она.

По ее словам, в этом запросе украинская сторона также просит иранскую сторону предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве, например, частям самолета, сидениям и так далее.

Boeing 737-800 авиакомпании "Международных авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит рано утром 8 января по ошибке иранскими ПВО в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.