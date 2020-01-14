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Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"
На месте крушения украинского лайнера в Иране
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Иране проведены первые аресты людей, причастных к крушению 8 января украинского "Боинга" под Тегераном, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя министерства юстиции Ирана Голамхосейна Эсмаили.

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Как отмечает телеканал, Эсмаили не уточнил никаких деталей, которые касаются этих арестов.

Boeing 737-800 авиакомпании "Международных авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит рано утром 8 января по ошибке иранскими ПВО в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших оказались 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 граждан Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя ответственность за крушение украинского самолета.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

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Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Иран Boeing 737

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