Минобороны опровергло данные о помехах патрулю РФ со стороны военных США в Сирии

Между российскими и американскими военными действует постоянный канал связи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российское патрулирование по ряду маршрутов в Сирии в течение минувших суток проходило без происшествий, сообщения ряда зарубежных СМИ о воспрепятствовании американскими военными российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке не соответствуют действительности, сообщил на брифинге в среду руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"Публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место воспрепятствовании российскому патрулированию в провинции Хасеке со стороны подразделений вооруженных сил США не соответствует действительности", - подчеркнул генерал.

Боренков отметил, что в соответствии с ранее достигнутыми с американской стороной договоренностями по предупреждению инцидентов, представляющих угрозу жизни военнослужащих, "продолжает функционировать постоянный канал связи между командованием российской группировки в Сирийской Арабской Республике и операционным центром ВС США на Ближнем Востоке".

Генерал сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы позиций сирийских вооруженных сил и мирных населенных пунктов, провоцируя правительственные войска на ответные действия.

"Так, в ночь с 14 на 15 января три отряда боевиков численностью до 50 человек при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенных пунктов Хуайн-эш-Шаар, Самка и Барса провинции Идлиб. Огнем артиллерии правительственных войск вооруженные группировки были остановлены и отошли на исходные рубежи", - сказал Боренков.

Он добавил, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных группировок.

"Продолжается выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам", - отметил руководитель Центра, уточнив, что за прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо вышли 113 человек.

Российские военные осуществляют патрулирование в Сирии в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.