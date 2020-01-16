Кабмин Украины опроверг отставку премьера после аудиозаписи с критикой Зеленского

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба кабинета министров Украины заявляет, что информация о заявлении об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

"Пресс-служба кабинета министров не располагает информацией о подлинности аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности", - говорится в ее сообщении.

Сам Гончарук отметил: "с самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось". "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - написал он в фейсбуке.

Кроме того, Гончарук обратил внимание на ряд позитивных изменений в экономике.

"Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%", - написал он.

Среди прочего, он с иронией отреагировал на опубликованные накануне записи: "Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!".

Кто "слил"

Накануне депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга Народа") в своем фейсбуке обнародовал аудиозапись, опубликованную на YouTube-канале "Как обмануть президента", созданном в среду, 15 января. На аудиозаписи несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента о экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники во фракции "Слуга народа", запись активно обсуждалась на заседании фракции в среду вечером. Звучали, в частности, предложения о выражении недоверия премьер-министру, однако они не были поддержаны большинством.

Ранее Верховная Рада утвердила программу правительства, что делает невозможным его отставку в связи с недоверием в течение года.

Позднее ряд телеграм-каналов сообщили также о поданном премьер-министром заявлении об отставке.

Информированный источник заявил агентству "Интерфакс-Украина", что опубликованная звукозапись скомпонована из "нарезок" с двух встреч, которые проходили в здании кабинета министров в середине декабря и посвящались теме координации работы правительства и Нацбанка.

Управление государственной охраны Украины (УГО) опровергает появившуюся информацию о причастности к распространению аудиозаписи совещания с участием премьер-министра Гончарука.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!" - говорится в заявлении УГО, опубликованном на их странице в фейсбуке в четверг.

В Управлении также подчеркнули, что военнослужащие УГО "осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана". Появившуюся информацию они назвали манипуляционной и дискредитирующей военнослужащих УГО.