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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

В "Слуге народа" назвали опасной публикацию записей переговоров "премьера" Украины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава парламентской фракции украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где, предположительно, были сделаны записи переговоров премьер-министра страны Алексея Гончарука, обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной.

"Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать, то это большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания может записывать в кабинете премьера, или это какие-то спецслужбы. Никто этого не знает и об этом не говорит. Это очень опасно, потому что в этом кабинете для совещаний очень много раз обсуждались вопросы, которые относятся к национальной безопасности и являются государственной тайной", - сказал Арахамия в четверг журналистам в кулуарах парламента.

По словам главы фракции, этот вопрос нужно поднимать и каким-то образом расследовать.

Ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике украинскому президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента Владимира Зеленского в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря 2019 года, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Как сообщили "Интерфаксу" источники во фракции "Слуга народа", запись активно обсуждалась на заседании фракции в среду, 15 января, вечером. Звучали, в частности, предложения о выражении недоверия премьер-министру, однако они не были поддержаны большинством. Ранее Верховная рада утвердила программу правительства, что делает невозможным его отставку в связи с недоверием в течение года. Позднее ряд телеграм-каналов сообщил также о поданном премьер-министром заявлении об отставке.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи, а информация о заявлении об отставке не соответствует действительности. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

Давид Арахамия Слуга народа Алексей Гончарук Украина

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