Пуск спутников OneWeb с Байконура перенесен на середину февраля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первый в 2020 году пуск спутников британской компании OneWeb перенесен на середину февраля 2020 года, сообщил журналистам глава самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Должен был быть пуск в декабре с Байконура OneWeb, но по причине того, что были там какие-то вопросы с космическими аппаратами (он был перенесен - ИФ). Сейчас часть космических аппаратов из 32 была в декабре все-таки приведена на космодром Байконур и развернута там, а часть прилетает в этот уикенд как раз. С выходом на пуск в районе 17 февраля", - сказал Баранов.

Ранее компания "Главкосмос" сообщала о том, что пуск был запланирован на 30 января 2020 года.

В 2019 году сообщалось, что запуск спутников OneWeb перенесли с декабря на январь 2020 года в связи с необходимостью дополнительных проверок космических аппаратов.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

Первый пуск состоялся весной 2019 года с космодрома Куру. Планируется, что за счет полного охвата поверхности Земли, орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.

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