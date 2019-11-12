Arianespace уведомила "Главкосмос" о переносе запуска спутников OneWeb

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Компания Arianespace официально уведомила АО "Главкосмос" о переносе сроков запуска спутников OneWeb, сообщили во вторник в "Главкосмосе".

"В связи с последней полученной информацией о дополнительных проверках космических аппаратов OneWeb Arianespace констатировала, что этот запуск переносится с конца декабря 2019 года на период с середины по конец января 2020 года", - говорится в сообщении "Главкосмоса".

На прошлой неделе в компании OneWeb сообщили, что запуск 34 спутников перенесен с декабря на январь в связи с необходимостью дополнительных испытаний аппаратов. В декабре космические аппараты будут доставлены на космодром Байконур.

В компании отметили, что планируют осуществить следующий запуск в середине-конце января и далее ежемесячно запускать более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие Арктики, а в 2021 году - полноценное круглосуточное покрытие.

Пуск спутников OneWeb должен стать вторым из 21 запланированного и первым с космодрома "Байконур".

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

Первый пуск состоялся весной этого года с космодрома Куру. Планируется, что за счет полного охвата поверхности Земли, орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.