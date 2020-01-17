Росавиация объяснила решение "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" принял решение летать в Иран днем, потому что в светлое время суток есть больше возможностей для идентификации воздушного судна, заявил журналистам в аэропорту "Шереметьево" глава Росавиации Александр Нерадько.

"Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но тем не менее в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации определения больше и рисков меньше. поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы", - сказал он.

Нерадько также сообщил, что в Москве не имеют замечаний к пролету российских лайнеров через воздушное пространство Ирана за минувшие сутки, рейсы выполняются штатно. "За последние сутки 32 рейса российских авиакомпаний было выполнено в воздушном пространстве Ирана без каких-либо замечаний и упреков", - отметил он.

По его словам, за последние сутки "не было новых ограничений со стороны международных организаций или авиационных администраций других государств на выполнение полетов в этом регионе".

При этом воздушное пространство Ирака российскими перевозчиками за минувшие сутки ни разу не использовалось. Мониторинг за ситуацией продолжается. Рабочая группа по безопасности полетов на Ближнем Востоке продолжает свою работу в ежедневном режиме, добавил Нерадько.

Ранее в январе СМИ сообщили, что МИД РФ якобы рекомендовал "Аэрофлоту" перенести рейсы в Иран на дневное время суток. Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг такие утверждения. "МИД такие вопросы решать не можем, мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и конечно же с экспертами о безопасности из гражданской авиации. "Аэрофлот", я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Так что здесь никаких нет секретов", - подчеркнул Лавров.

Росавиация 8 января рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над Ираном и Ираком после того, как под Тегераном разбился Boeing 737 авиакомпании МАУ и в этой катастрофе погибли 176 человек. Некоторые иностранные авиакомпании после этого ограничили полеты в эти страны или в их воздушном пространстве. Иранские военные 11 января признали, что сбили самолет по ошибке. "Аэрофлот" рейсы в Иран не отменял, другие российские перевозчики туда не летают.