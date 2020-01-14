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Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран на дневное время, МИД не давал компании подобных рекомендаций и не может решать такие вопросы. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Коломбо.

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"МИД такие вопросы решать не можем, мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и конечно же с экспертами о безопасности из гражданской авиации, - сказал он. - "Аэрофлот", я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Так что здесь никаких нет секретов".

Росавиация 8 января рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над Ираном и Ираком после того, как под Тегераном разбился Boeing 737 авиакомпании МАУ и в этой катастрофе погибли 176 человек. Некоторые иностранные авиакомпании после этого ограничили полеты в эти страны или в их воздушном пространстве. Иранские военные 11 января признали, что сбили самолет по ошибке. "Аэрофлот" рейсы в Иран не отменял, другие российские перевозчики туда не летают.

14 января появилась информация, будто бы МИД рекомендовал "Аэрофлоту" перенести рейсы в Иран на дневное время суток. Два источника "Ведомостей", близкие к группе "Аэрофлота", это подтвердили и отметили, что в зимнем, незагруженном расписании переносить рейсы несложно. По данным flightradar24, авиакомпания уже начала переносить рейсы на день. Рекомендация абсурдна, поскольку системы ПВО следят за летающими объектами не визуально, а по радарам, заявили газете сотрудники двух авиакомпаний.

Аэрофлот Иран Тегеран МИД Сергей Лавров МАУ

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