Демократы попросили министра обороны США не строить стену на границе с Мексикой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Четверо сенаторов-демократов призвали министра обороны США Марка Эспера не выделять $7,2 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, если эту сумму у него запросит президент США Дональд Трамп, сообщает в пятницу The Hill.

Обращение к Эсперу подписали сенаторы Джек Рид, Брайан Шац, Патрик Лихи и Дик Дурбин.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США планирует обратиться к Пентагону с просьбой о выделении средств на строительство 270 миль (435 км) заграждений на границе с Мексикой. Газета The Washington Post сообщила, что речь идет о $7,2 млрд, предусмотренных на военное строительство и борьбу с наркотиками.

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В прошлом году на строительство было одобрено использование $1,4 млрд, хотя Трамп требовал больше. В ответ президент объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, что позволило ему использовать средства на строительство стены со счетов министерства обороны.