Принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов "их высочеств" после Megxit

Также паре придется вернуть свыше 3 млн долларов, потраченных на ремонт их дома возле Виндзорского замка

Принц Гарри и Меган Маркл покидают Кенсингтонский дворец в Лондоне. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят пользоваться титулами "королевское высочество", вернут порядка 2,4 млн фунтов стерлингов (3,1 млн долларов), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их британского особняка Фрогмор, а также откажутся от государственной финансовой поддержки, сообщает Bloomberg со ссылкой на обнародованное Букингемским дворцом заявление.

Согласно достигнутому сторонами соглашению, герцог и герцогиня Сассекские прекратят исполнять официальные королевские обязанности, в том числе связанные с военными назначениями, но смогут продолжить деятельность в частных благотворительных организациях. Пара заверила, что хотя они больше не будут официально представлять королеву, все их поступки "продолжат поддерживать ценности Ее Величества".

"Гарри, Меган и Арчи (сын принца Гарри и Меган Маркл - ИФ) всегда будут любимыми членами моей семьи", - приводятся в заявлении слова королевы Великобритании Елизаветы II. Она отметила, что понимает проблемы из-за повышенного внимания к жизни королевской пары, с которыми супругам пришлось столкнуться в последние два года, и поддерживает их желание жить независимо.

Королева также выразила надежду на то, что достигнутое сегодня соглашение позволит им начать строить "счастливую и мирную новую жизнь". Кроме того, она подчеркнула, что "особенно гордится тем, как быстро Меган стала членом семьи".

В заявлении, опубликованном Букингемским дворцом, пара выразила благодарность Елизавете II и королевской семье за ​​постоянную поддержку на фоне того, как они начинают новую жизнь вдали от всеобщего внимания.

8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи, начать зарабатывать самостоятельно, а свое время они планируют разделять между Великобританией и Северной Америкой. Британская королевская семья поддержала это решение.