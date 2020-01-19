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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Палата представителей направила в Сенат обоснование импичмента Трампу

Адвокаты президента США отвергли все обвинения и назвали дело об импичменте попыткой вмешаться в выборы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США направила в Сенат 111-страничный документ с обоснованием объявленного президенту США Дональду Трампу импичмента. Согласно документу, Трамп нарушил данную им клятву и предал доверие общества, сообщает Associated Press.

По данным агентства, переданный в Сенат документ объединяет публичные и конфиденциальные показания свидетелей, которые были даны на слушаниях по импичменту в Палате представителей. В нем импичмент назван политическим, а не формальным юридическим процессом.

В кратком изложении документа "менеджеры по импичменту" Палаты представителей пишут, что "доказательства в подавляющем большинстве случаев подтверждают" вину Трампа в обоих предъявленных ему обвинениях.

"Единственный оставшийся вопрос заключается в том, примут ли на себя и вынесут ли члены Сената тяжесть ответственности, возложенную на них создателями нашей Конституции и их конституционными клятвами", - говорится в кратком изложении документа.

В свою очередь адвокаты президента США называют обвинения в адрес Трампа атакой на избирательные права американцев. В их ответе Сенату подчеркивается, что Трамп "категорически и однозначно отвергает оба пункта обвинений", а также содержится требование "отвергнуть представление к импичменту".

Команда юристов, которая будет защищать Трампа на судебном разбирательстве в Сенате, объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года.

После того, как Сенат в четверг, 16 января, официально открыл судебный процесс, Трампу была направлена повестка, информирующая его об обвинениях. В предстоящий вторник сенаторы должны обсудить и проголосовать за резолюцию, устанавливающую правила судебного разбирательства.

Почему Трампу объявлен импичмент

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре 2019 года Палата представителей США, где большинство удерживают демократы, объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сенаторы в таких случаях становятся присяжными, а выбранные члены Палаты представителей выступают на стороне обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Если Палата представителей сейчас подконтрольна демократам, то большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, на этом этапе процедура отстранения президента от власти, вероятнее всего, будет заблокирована.

Дональд Трамп США Сенат Палата представителей

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