Юристы Трампа назвали дело об импичменте попыткой отменить выборы 2016 года

Такое заявление содержится в ответе на обвинения, переданном адвокатами президента США в Сенат

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Команда юристов президента США Дональда Трампа направила в Сенат ответ на предъявленные ему обвинения в рамках дела об импичменте, сообщает Associated Press со ссылкой на двух юристов, раскрывших агентству содержание документа (позднее он был размещен на сайте Белого дома).

Команда Трампа назвала предъявленные президенту США обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса "опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента". Юристы оспаривают обе статьи импичмента, так как считают их необоснованными как с процедурной, так и с конституционной точки зрения. Они указывают, что импичмент сам по себе противоречит конституции США, согласно которой президент может быть отстранен от должности, если его признают виновным в преступлении, которых, по мнению юристов Трампа, тот не совершал.

"Это наглая и незаконная попытка переписать результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых уже всего несколько месяцев", - говорится в документе.

В ответе Сенату подчеркивается, что Трамп "категорически и однозначно отвергает оба пункта обвинений", а также содержится требование "отвергнуть представление к импичменту".

Как предполагает Associated Press, именно этими аргументами будут пользоваться на судебном процессе в Сенате адвокаты Трампа.

После того, как Сенат 16 января официально открыл судебный процесс, Трампу была направлена повестка, информирующая его об обвинениях. В предстоящий вторник сенаторы должны будут обсудить и проголосовать за резолюцию, устанавливающую правила судебного разбирательства

Почему Трампу объявили импичмент

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре 2019 года Палата представителей США, где большинство удерживают демократы, объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сенаторы в таких случаях становятся присяжными, а выбранные члены Палаты представителей выступают на стороне обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Если Палата представителей сейчас подконтрольна демократам, то большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, на этом этапе процедура отстранения президента от власти, вероятнее всего, будет заблокирована.