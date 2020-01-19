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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.

Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии. По данным Госдепа, он встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, главами МИД ОАЭ Абдаллой бен Зиадом аль-Назайаном, Турции Мевлютом Чавушоглу, Германии Хайко Маасом, верховным представителем по иностранным делам Евросоюза Жозепом Боррелем.

Как сообщалось, Помпео уже прибыл в Берлин. Ранее высокопоставленный представитель американского госдепартамента проинформировал журналистов, что госсекретарь "на полях" конференции намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из Ливии и политическом процессе под эгидой ООН.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Ливия Россия США Майк Помпео

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