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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Путин 19 января примет участие в берлинской конференции по Ливии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 19 января, посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе Конференции".

13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с командующим Ливийской Национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой правительства Национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем. Однако Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение. В настоящий момент идет подготовка к конференции по Ливии в Берлине.

Германия Ливия Владимир Путин

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