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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Эксперт назвал возможные способы включить в оплату налог на проживание в отелях Турции

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Путешественникам, скорее всего, не придется отдельно оплачивать туристический налог в Турции, поскольку он будет включен в турпакет, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя совета директоров туристического холдинга OTI Holding Джошкун Юрт.

Он подчеркнул, что введение налога как такового - решенное дело, осталось выяснить, как его будут взимать. Скорее всего, сбор будет входить в турпакет - гостиницы просто включат его в цену для туроператоров, считает он. По словам Юрта, туристам при заселении платить будет не нужно".

Эксперт добавил, что сумма налога (1%) невелика и на продажи не повлияет. "Те туристы, которые приобрели туры на 2020 год по акциям раннего бронирования, в отелях налог платить также не будут, гостиницы возьмут его на себя", - уточнил Юрт.

Туристический налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 апреля 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%.

Турция

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