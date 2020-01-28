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Организованные туристы не будут платить налог на проживание в турецких отелях

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Налог на проживание в отелях Турции будет включен в стоимость турпакета, отдельно его оплачивать организованным туристам из России не придется, сообщили "Интерфаксу" представители туркомпаний.

"Таким образом, туристам не нужно будет ничего доплачивать перед заселением или во время выезда из гостиницы", - рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour. В Anex Tour подтвердили, что налог в Турции будет включен в стоимость проживания, и туристам в отелях его оплачивать не придется.

Ранее в январе заместитель председателя совета директоров OTI Holding Джошкун Юрт говорил "Интерфаксу", что сумма налога (1%) невелика и на продажи не повлияет. Он уточнил, что те туристы, которые приобрели туры на 2020 год по акциям раннего бронирования, в отелях налог платить не будут, гостиницы возьмут его на себя.

Туристический налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 апреля 2020 года. Соответствующий закон вступил в этой стране в силу в декабре 2019 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В Федерации отельеров Турции раскритиковали данное нововведение.

Турция Tez Tour Anex Tour

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