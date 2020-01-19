Главы государств не выйдут на пресс-конференцию после переговоров в Берлине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, как и другие приглашенные главы государств, не будут принимать участие в итоговой пресс-конференции по окончании международной конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, следует из табличек в зале для брифингов.

Ожидается, что к журналистам по окончании конференции выйдет хозяйка встречи канцлер Германии Ангела Меркель, глава МИД ФРГ Хайко Маас, а также генсек ООН Антониу Гутерриш и его спецпредставитель по Ливии Гасан Салямэ.

Пресс-конференция пройдет в ведомстве федерального канцлера, где до этого собралась международная встреча по Ливии.

В воскресенье, 19 января, в Берлине проходит Международная конференция по Ливии. Конференция при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.