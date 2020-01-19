Британский премьер на встрече с Путиным предупредил о проблемах в отношениях стран

Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков (слева направо) и Борис Джонсон (справа) в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон на встрече в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Москва не откажется от "дестабилизирующих действий".

Как говорится в коммюнике Даунинг-стрит, Джонсон также подчеркнул, что нельзя допустить повторения инцидентов, подобных тому, который произошел в Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Британская сторона возложила ответственность за это на РФ.

"Премьер министр заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не откажется от дестабилизирующих действий, угрожающих Великобритании и ее союзникам, а также - безопасности наших граждан и нашей коллективной безопасности", - говорится в коммюнике.

Между тем, Джонсон также заявил, что обе страны должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран".

В пресс-службе Кремля в свою очередь сообщили, что Путин в перерыве переговоров по Ливии в Берлине провел встречи с Джонсоном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. На переговорах обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе, урегулирование ситуации в Ливии.

Международная конференция по Ливии проходит в Берлине за закрытыми дверями.