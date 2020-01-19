Украина предъявила Лондону претензии из-за трезубца

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Посольство Украины в Лондоне требует у британской полиции исключить трезубец, изображенный на малом гербе, из списка экстремистских символов и извиниться.

Соответствующее обращение появилось в твиттере украинского посольства. В частности, в заявлении говорится, что в Киеве находят возмутительным размещение трезубца - национального конституционного и символа герба Украины - в руководстве по вопросам экстремизма, подготовленного антитеррористической полицией для британских учителей и медицинского состава.

"Никакие объяснения недопустимы", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве потребовали, чтобы трезубец был исключен из руководства и были принесены официальные извинения", - добавили дипломаты.