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Лондон выразил сожаление из-за украинского трезубца в пособии британской полиции против терроризма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Великобритания сожалеет в связи с обидой, нанесенной Украине из-за включения изображения герба этой страны - трезубца - в "Руководство по противодействию экстремизму", заявил представитель британского правительства.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко отмечено, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении, которое распространило в твиттере посольство Великобритании на Украине.

Согласно сообщению, британские власти уважает официальные символы украинской государственности, в частности, флаг, герб и гимн Украины. "Мы признаем, что трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ заявил, что надо исключить изображение трезубца из "руководства". "Поскольку сожаление было высказано. Пришло время пересмотреть руководство, удалив украинский трезубец, который не имеет к нему отношения", - написал Пристайко в твиттере.

В конце прошлой недели посольство Украины в Лондоне и украинский МИД осудили размещение изображения трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму", потребовав удалить его из издания.

Великобритания Украина

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