Участники встречи по Ливии воздержутся от военной поддержки сторонам конфликта

Меркель пояснила, что речь идет, "о военной поддержке, о поставках оружия", а также договорились соблюдать оружейное эмбарго

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Все участники конференции по Ливии согласились не оказывать дальнейшей поддержки сторонам ливийского конфликта, чтобы дать шансу консолидировать режим прекращения огня, заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Все участники конференции согласились не оказывать дальнейшем поддержки сторонам конфликта", - сказала она на итоговой пресс-конференции, говоря о режиме прекращения огня в Ливии.

Меркель пояснила, что речь идет, "о военной поддержке, о поставках оружия".

Кроме того, все участники конференции по Ливии в Берлине согласились, что нужно внимательнее следить за соблюдением оружейного эмбарго в отношении этой страны.

"Все участники были конструктивны. Все согласились, что оружейное эмбарго нужно соблюдать, и что за этим нужно следить внимательнее, чем раньше", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи.

Международная конференция по Ливии проходила в Берлине за закрытыми дверями.

Конференция при участии России и США проводилась по инициативе канцлера Германии. На конференции также были представлены: стороны конфликта в Ливии, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также были приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.