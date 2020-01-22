Генсек ООН призвал Хафтара и Сарраджа принять все итоги берлинского саммита

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главу правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа полностью принять результаты берлинской международной конференции по Ливии.

"Мое послание (к Хафтару и Сарраджу - ИФ) таково: полностью примите результаты берлинского саммита", - сказал он.

По словам Гутерриша, проведение конференции по Ливии "является важным шагом".

Глава ООН считает, что утверждение Советом Безопасности итогов Берлинской конференции стало бы чрезвычайно важным событием, однако от членов Совета зависит, будет ли принята соответствующая резолюция.

"Я думаю, есть все основания надеяться, что в СБ будут созданы условия для укрепления консенсуса вокруг ситуации в Ливии", - отметил Гутерриш.

В свою очередь Совет Безопасности ООН призвал стороны ливийского конфликта к конструктивной работе в рамках Комиссии по мониторингу прекращения огня в Ливии.

"Члены Совета Безопасности призвали ливийские стороны конструктивно участвовать в работе Комиссии по мониторингу прекращения огня в Ливии в формате "5+5", чтобы как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня", - говорится в совместном заявлении, согласованном в ходе консультаций Совбеза по Ливии.

Отмечается, что в ближайшие дни члены Совета проведут дальнейшие обсуждения по итогам Берлинской конференции.

Договоренность о созыве комиссии была достигнута на международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине.

"Генсекретарь ООН проинформировал членов СБ о конференции по Ливии, которая состоялась в Берлине 19 января. Члены Совета приветствовали итоги, достигнутые международными лидерами на конференции", - подчеркивается в документе.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии во главе с Файезом Сараджем.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции заявила, что Сарадж и Хафтар не общались на Берлинской конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.