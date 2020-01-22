Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

Генсек ООН призвал Хафтара и Сарраджа принять все итоги берлинского саммита

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главу правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа полностью принять результаты берлинской международной конференции по Ливии.

"Мое послание (к Хафтару и Сарраджу - ИФ) таково: полностью примите результаты берлинского саммита", - сказал он.

В миреУчастники встречи по Ливии воздержатся от военной поддержки сторонам конфликтаЧитать подробнее

По словам Гутерриша, проведение конференции по Ливии "является важным шагом".

Глава ООН считает, что утверждение Советом Безопасности итогов Берлинской конференции стало бы чрезвычайно важным событием, однако от членов Совета зависит, будет ли принята соответствующая резолюция.

"Я думаю, есть все основания надеяться, что в СБ будут созданы условия для укрепления консенсуса вокруг ситуации в Ливии", - отметил Гутерриш.

В свою очередь Совет Безопасности ООН призвал стороны ливийского конфликта к конструктивной работе в рамках Комиссии по мониторингу прекращения огня в Ливии.

"Члены Совета Безопасности призвали ливийские стороны конструктивно участвовать в работе Комиссии по мониторингу прекращения огня в Ливии в формате "5+5", чтобы как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня", - говорится в совместном заявлении, согласованном в ходе консультаций Совбеза по Ливии.

Отмечается, что в ближайшие дни члены Совета проведут дальнейшие обсуждения по итогам Берлинской конференции.

Договоренность о созыве комиссии была достигнута на международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине.

"Генсекретарь ООН проинформировал членов СБ о конференции по Ливии, которая состоялась в Берлине 19 января. Члены Совета приветствовали итоги, достигнутые международными лидерами на конференции", - подчеркивается в документе.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии во главе с Файезом Сараджем.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции заявила, что Сарадж и Хафтар не общались на Берлинской конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Ливия ООН Антониу Гутерриш Халифа Хафтар Файез Сарадж

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 324 человек

Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года

Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор и ВОЗ разошлись в рекомендациях о поездках в Ухань

Мощный ураган в Испании привел к гибели нескольких человек и разрушениям

Мощный ураган в Испании привел к гибели нескольких человек и разрушениям

Лукашенко заявил, что РФ выступила против поставок нефти из Казахстана в Белоруссию

Лукашенко заявил, что РФ выступила против поставок нефти из Казахстана в Белоруссию
Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человек

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человек

Грета Тунберг заявила в Давосе об отсутствии прогресса в защите климата

Грета Тунберг заявила в Давосе об отсутствии прогресса в защите климата

Экс-президент Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы за коррупцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');