Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Лавров заявил, что устойчивый диалог между ливийскими сторонами не завязался

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Завязать устойчивый серьезный диалог между ливийскими сторонами пока не получается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом мы считаем конференцию весьма полезной. Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам, понятно, что пока завязать устойчивый серьезный диалог между ними не получается, слишком велики различия в подходах", - заявил Лавров по итогам конференции по Ливии в Берлине.

Тем не менее, по его словам, рекомендации и предложения по итогам ливийской конференции в Берлине "пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом для того, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сесть за стол переговоров и начать договариваться".

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 февраля в Москве", - также сказал он журналистам.

По словам Лаврова, стороны конфликта "договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия".

Ливия Россия МИД РФ

Новости

Участники встречи по Ливии воздержутся от военной поддержки сторонам конфликта

Что произошло за день: воскресенье, 19 января

SpaceX запланировала первый пилотируемый полет Crew Dragon на апрель

SpaceX запланировала первый пилотируемый полет Crew Dragon на апрель

Британский премьер на встрече с Путиным предупредил о проблемах в отношениях стран

Британский премьер на встрече с Путиным предупредил о проблемах в отношениях стран

Макрон поднял вопрос переброски протурецких наемников в Триполи

SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew Dragon

SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew Dragon
Крушение украинского самолета в Иране

В Иране заявили о самостоятельном изучении черного ящика сбитого украинского лайнера

Эрдоган на встрече с Путиным призвал положить конец "агрессивному поведению" Хафтара

Эрдоган на встрече с Путиным призвал положить конец "агрессивному поведению" Хафтара

Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');