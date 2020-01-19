Лавров заявил, что устойчивый диалог между ливийскими сторонами не завязался

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Завязать устойчивый серьезный диалог между ливийскими сторонами пока не получается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом мы считаем конференцию весьма полезной. Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам, понятно, что пока завязать устойчивый серьезный диалог между ними не получается, слишком велики различия в подходах", - заявил Лавров по итогам конференции по Ливии в Берлине.

Тем не менее, по его словам, рекомендации и предложения по итогам ливийской конференции в Берлине "пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом для того, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сесть за стол переговоров и начать договариваться".

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 февраля в Москве", - также сказал он журналистам.

По словам Лаврова, стороны конфликта "договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия".